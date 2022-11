Europese beurzen lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 413,39 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 13.257,74 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,8 procent op 6.276,88 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent lager op 7.144,14 punten.

De aandelenmarkten worstelden woensdag om richting te bepalen, terwijl beleggers in afwachting zijn van het rentebesluit van de Fed. Het lijkt vrijwel zeker dat de rente met 75 basispunten wordt verhoogd, waardoor de nadruk vooral ligt op wat Fed-voorzitter Jerome Powell zegt over een eventuele vertraging van de renteverhogingen tijdens de volgende beleidsvergadering in december.

"Ze moeten tijdens deze bijeenkomst nadenken over kalibratie. Je probeert een economie af te koelen, niet om het in een vriezer te gooien", zei KPMG.

Sommige analisten zeggen dat het voor de Fed moeilijk zal worden om het tempo van de renteverhogingen in december terug te draaien, omdat ze verwachten dat de inflatie hoger zal blijven dan de markt voorspelt.

Analisten van Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse en Nomura verwachten dat de Fed ook in december weer een renteverhoging van 75 basispunten doorvoert.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices voor de industrie te verwerken. De industrie van de eurozone is in oktober nog iets sterker gekrompen dan eerder gemeld. De inkoopmanagersindex daalde van 48,4 naar 46,4. De separate indices van Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië lieten eenzelfde beeld zien.

De cijfers wijzen volgens econoom Joe Hayes van S&P Global inmiddels duidelijk op een recessie. De nieuwe orders daalden in een tempo dat de afgelopen 25 jaar nauwelijks is gezien, aldus Hayes, "alleen tijdens de ergste maanden van de [corona]pandemie en de financiële crisis in 2008 en 2009 daalden ze harder."

Het aantal werklozen in Duitsland is in oktober licht opgelopen, maar het werkloosheidspercentage bleef onveranderd. De Duitse export daalde in september op maandbasis met 0,5 procent, terwijl de import terugliep met 2,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9864. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9873 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9874 op de borden.

De olieprijs noteerde woensdag tot 2,0 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Moller-Maersk zag de omzet en de winst in het derde kwartaal sterk stijgen. Moller-Maersk herhaalde woensdag de outlook voor het hele boekjaar, nadat deze al twee keer verhoogd werd. Wel zei Maersk woensdag dat het voor 2022 rekent op een krimp van de wereldwijde vraag op containermarkt met 2 tot 4 procent. Voorheen rekende het bedrijf op een min of meer vlakke ontwikkeling. Het aandeel daalde 5,8 procent.

Vestas verlaagde de outlook voor 2022. "De verstoringen in de aanvoerketen en de kosteninflatie namen niet af", aldus Vestas. Het aandeel won 4,7 procent.

Osram zag in het derde kwartaal de omzet dalen en verlaagde ook de doelstellingen voor de middellange termijn. Het aandeel noteerde 0,6 procent hoger.

Sodexo verwacht dat de omzet in de komende jaren verder zal stijgen, hoewel de groei vanaf 2024 iets zal vertragen, maar de marge blijft wel stijgen. Het aandeel daalde 2,7 procent.

In Parijs won michelin 1,1 procent, terwijl l'Oreal 3,0 procent daalde. In Frankfurt was Fresenius Medical de sterkste stijger met een winst van 3,0 procent, terwijl Zalando 6,6 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent lager op 3.827,93 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood.