AMG verhoogt outlook opnieuw

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het afgelopen kwartaal een verlies weten om te buigen in winst, dankzij een hogere omzet, en besloot om nog eens de outlook te verhogen. Dit bleek woensdagavond uit de kwartaalcijfers van het in Amsterdam genoteerde speciaalmetaalbedrijf. "Dit uitstekende resultaat was grotendeels te danken aan AMG Lithium", zei CEO Heinz Schimmelbusch."De aanhoudende sterke vraag naar lithium en onze lage kosten leidden tot een betere winstgevendheid van AMG Lithium in Brazilië", voegde hij toe. AMG boekte het afgelopen kwartaal een EBITDA van 102,6 miljoen dollar, in vergelijking met 33,1 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De EBITDA afgelopen kwartaal was de hoogste ooit, aldus AMG. De nettowinst bedroeg 68,1 miljoen dollar, ofwel 2,09 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 0,02 dollar per aandeel vorig jaar. De omzet steeg dan ook met 36 procent op jaarbasis van 312 miljoen dollar naar 425 miljoen dollar. Outlook AMG verhoogde de EBITDA-verwachting voor dit boekjaar naar minimaal 320 miljoen dollar, waar eerder nog werd uitgegaan van een bandbreedte van 280 miljoen tot 300 miljoen dollar. Dat was afgelopen zomer overigens al een verhoging van de eerder beoogde 260 tot 290 miljoen dollar. Die zomerse verhoging noemde zakenbank Jefferies toen al een magere verhoging. Voor 2023 rekent AMG op een EBITDA van meer dan 400 miljoen dollar. Het aandeel AMG sloot woensdag 2,3 procent lager op 32,20 euro. Bron: ABM Financial News

