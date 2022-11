AEX sluit lager in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, in afwachting van een belangrijk rentebesluit nabeurs van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bankiers kregen de afgelopen dagen geen signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is. Geen reden dus om minder fanatiek de rente te verhogen.

De AEX index sloot 0,9 procent lager op 667,24 punten. De Midkap-index verloor 1,0 procent en de Smallcaps zelfs 2,3 procent.

"De hoge inflatiecijfers en de sterke arbeidsmarkt zullen de Amerikaanse centrale bank er waarschijnlijk niet van weerhouden om de rente vandaag met 75 basispunten te verhogen", zei beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed hint op een vertraging van de renteverhogingen."

Voor de volgende rentevergadering in december zijn de meningen dan ook nog verdeeld, volgens Blekemolen: de helft van de analisten rekenen op nogmaals een renteverhoging met 75 basispunten en de andere helft mikt op een verhoging van 50 basispunten.

Vanochtend bleek dat de industrie van de eurozone in oktober nog iets sterker kromp dan eerder gemeld. De cijfers wijzen volgens econoom Joe Hayes van S&P nu duidelijk op een recessie. De nieuwe orders daalden in een tempo dat in tientallen jaren nauwelijks is voorgekomen, aldus Hayes, "alleen tijdens de ergste maanden van de coronapandemie en de financiële crisis in 2008 en 2009 daalden ze harder."

"De euro heeft het moeilijk ten opzichte van de dollar, nu beleggers ervan overtuigd zijn dat de eurozone een moeilijke periode tegemoet gaat", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9864.



In de middag was er een banenrapport van ADP dat wees op een aanhoudend sterke arbeidsmarkt, dus geen reden voor de Fed om de rente niet te blijven verhogen.

De olieprijs steeg nadat bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week daalden. Een vat ruwe olie werd 2 procent duurder op 90,17 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie steeg 1,8 procent tot 96,32 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Wolters Kluwer 0,2 procent na cijfers. De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd, nadat de omzet in de afgelopen negen maanden op autonome basis met 6 procent steeg. Sectorgenoot RELX won ook 0,2 procent. Koploper was vastgoedreus Unibail-Rodamco met een plusje van 0,4 procent.



Just Eat Takeaway leverde daarentegen 6 procent in, na een stevige opmars in de afgelopen dagen.

Halfgeleider- en technologiebedrijven waren sowieso uit de gratie, met Prosus, Philips, ASML en ASMI onderaan de lijst. Ook ING verloor terrein in aanloop naar kwartaalcijfers donderdag. Analisten rekenen op een lagere winst voor de bank.

In de AMX won Inpost ruim 3 procent. Tegenhanger PostNL verloor 5,4 procent.

Basic-Fit verloor 7 procent. Sinds de kwartaalupdate vorige week heeft de uitbater van fitnessclubs het flink lastig op de beurs.

Onder de kleinere aandelen klom TomTom 1,3 procent. Een nieuw kaartenplatform moet de groei versnellen. De kaartenspecialist is daarmee iets ambitieuzer in zijn doelen voor de middellange termijn dan verwacht, vond ING.

Accsys gaf 8,5 procent prijs na een update. De houtveredelaar koopt het resterende belang in de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull van zijn partners Ineos, Medite, BGF en Volantis. De kosten van 11,9 miljoen euro worden voldaan in nieuwe aandelen.

Bouwbedrijven trokken de smallcaps diep in het rood na cijfers en een teleurstellend oordeel van de Raad van State in het stikstofdossier. Heijmans werd 9,7 procent minder waard. De bouwer handhaafde de outlook voor dit jaar, terwijl voor volgend jaar stabiele resultaten worden verwacht. Ook BAM verloor 7,7 procent.



De Raad van State oordeelde dat de bouwvrijstelling voor het CO2-opslagproject Porthos niet voldoet aan het natuurbeschermingsrecht en daarom niet mag worden gebruikt. Het oordeel heeft verregaande gevolgen voor de plannen van het kabinet voor woningbouw, infrastructuur en energie, omdat per project moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. "Het oordeel betekent geen bouwstop", zo benadrukte de Raad van State.

In een reactie liet Heijmans woensdagmiddag weten dat de uitspraak een tegenvaller is, maar geen verrassing. "Wij waren hierop voorbereid", aldus de bouwer.

Het lokaal genoteerde Veon won 6,7 procent. Het telefoniebedrijf is een verkoopproces gestart voor zijn Russische activiteiten.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag lager, in afwachting van de Fed. De S&P500 daalde 0,5 procent en techindex Nasdaq ging 0,9 procent lager.