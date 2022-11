Beursblik: ING boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zal donderdag een lagere winst laten zien over het derde kwartaal, als gevolg van lagere rentebaten en hogere voorzieningen voor oninbare leningen. Dat blijkt uit een consensusverwachting die werd ingezien door ABM Financial News. De nettowinst zal naar verwachting uitkomen op 1,10 miljard euro, tegen 1,37 miljard euro een jaar eerder. De rentebaten dalen van 3,39 miljard tot 3,21 miljard euro. Die daling wordt veroorzaakt door nieuwe regels voor hypotheken in Polen. Daar mogen klanten tot acht hypotheekbetalingen opschorten. Hiervoor neemt ING een verlies op de rentebaten van 363 miljoen euro, meldde de bank al medio juli. De fee-inkomsten blijven nagenoeg gelijk op 889 miljoen euro, volgens de gemiddelde analistenverwachting. De voorzieningen voor oninbare leningen worden ingeschat op 405 miljoen euro. Een jaar eerder was dit slechts 39 miljoen euro. De kernkapitaalratio zou moeten uitkomen op 14,7 procent. Een grote vraag voor analisten is of ING wel of geen aandeleninkoop zal aankondigen volgens analist Robin van den Broek van Mediobanca. Ook zijn beleggers benieuwd of ING al iets kan zeggen over de positieve impact van de hogere marktrentes op de rentebaten. Een andere vraag is volgens Van den Broek of de doelstelling om de fee-inkomsten jaarlijks met 5 tot 10 procent te laten groeien nog steeds haalbaar is. Tegenover de hogere rente staat de verwachte economische recessie, nu de monetaire situatie snel aan het verkrappen is, terwijl de hoge energieprijzen veel bedrijven in problemen kunnen brengen. Sectorgenoot ABN AMRO zag de loonkosten oplopen door de looninflatie in de nieuwe CAO. Dit zal voor ING ook een punt zijn, zo vermoedt Van den Broek. Bron: ABM Financial News

