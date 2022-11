Licht lagere opening Wall Street in afwachting van Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een iets lagere opening, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de start van de handel 0,2 procent lager. De future op technologie-index Nasdaq stond vrijwel vlak.

Beleggers rekenen vanavond op een volgende renteverhoging met 75 basispunten door de Fed, de vierde op rij. De aandelenkoersen zijn de afgelopen dagen echter opgeveerd, omdat beleggers hopen op hints van voorzitter Jerome Powell dat het tempo van renteverhogingen hierna omlaag kan.

Volgens Hargreaves Lansdown is de stemming inmiddels weer wat weifelender. Dinsdag waren er verschillende economische cijfers, onder andere over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die bepaald geen reden gaven aan de Fed om te denken dat het inflatiespook beteugeld is.

Loonstrookjesverwerker ADP meldde vanmiddag een toename van de werkgelegenheid in de private sector in oktober met 239.000 banen. Dat is meer dan de 192.000 banen die er in september bij kwamen, en ook dan de groei van 195.000 banen, waarop economen rekenden.

"Geen reden voor de Fed om het beleid aan te passen", meent marktanalist Philip Marey van Rabobank.



Vrijdag volgt het officiële banenrapport.

In China bleven de geruchten aanhouden over een versoepeling van het zero-covid-beleid vanaf komend voorjaar. De Hang Seng index in Hongkong steeg in twee dagen tijd circa 8 procent.



De olieprijs was stabiel. Een december-future West Texas Intermediate daalde 0,1 procent tot 88,33 dollar, terwijl een januari-future Brent 0,1 procent duurder werd op 94,73 dollar.

De euro/dollar noteerde op 0,9900. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 0,9875 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Chipfabrikant AMD meldde dinsdag nabeurs dat de vooruitzichten voor het vierde kwartaal somber zijn, door een terugvallende vraag naar consumentenproducten. Een meevaller lijkt dat CEO Lisa Su in een toelichting zei dat overtollige voorraden tegen het einde van dit jaar zullen zijn weggewerkt. Het aandeel opent vermoedelijk 5 procent hoger. Nabeurs is het vanavond de beurt aan Qualcomm. Dit aandeel lijkt een half procent hoger van start te gaan.

Elon Musk heeft aangekondigd dat het zeker enkele weken zal duren voordat prominente twitteraars die verbannen zijn van het platform weer terug kunnen keren. Er moet eerst een duidelijke procedure worden geformuleerd. Musk nam Twitter over voor 44 miljard dollar. Hij zegt met diverse maatschappelijke leiders te hebben besproken hoe Twitter haat en pesterij op het platform kan blijven bestrijden en de integriteit van het democratische proces kan blijven beschermen.

Zoetwarenfabrikant Mondelez heeft zijn verwachtingen voor het jaarresultaat verhoogd, na een sterke omzet in het derde kwartaal. Klanten blijven chocola kopen, ondanks de prijsstijgingen, meldde het bedrijf. Het aandeel koerst baf op een openingswinst van 4 procent.

Yum! Brands meldde een winstdaling, van 1,75 naar 1,14 dollar per aandeel. De omzet van de fastfoodreus was iets beter dan verwacht, maar op aangepaste basis bedroeg de winst per aandeel 1,09 dollar, waar analisten hadden gerekend op 1,14 dollar. Het aandeel lijkt 1,5 procent hoger te openen.

Verzekeraar Prudential boekte verlies in het derde kwartaal, door stijgende rente en volatiele aandelenmarkten. Het aandeel stond voorbeurs 3 procent lager.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P 500 index sloot 0,41 procent lager op 3.856,10 punten. De Dow Jones-index daalde 0,24 procent tot 32.653,20 en technologie-index Nasdaq verloor 0,89 procent tot 10.890,84 punten.