Beursblik: banenrapport ADP geen game changer voor Fed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in oktober in de private sector van de Verenigde Staten oogt per saldo stabiel en beter dan verwacht. Dit concludeerde Rabobank woensdag na publicatie van het rapport door ADP. "Met een groei van 239.000 is dit rapport voor de Federal Reserve nog altijd geen reden het rentebeleid aan te passen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Onderliggend zie je wel wat haarscheurtjes. Zo doet de productiesector eigenlijk niet mee en moet de dienstensector het dan weer vooral hebben van de groei in de horeca. Kleine en grote bedrijven komen op hun beurt er in het groeiverhaal ook bekaaid vanaf, waarmee het middensegment de belangrijkste bijdrage aan de banengroei in de Amerikaanse private sector levert", aldus Marey. De prognose lag voor oktober op een banengroei met 195.000. De euro noteerde woensdagmiddag 0,2 procent hoger op 0,9897 dollar. Bron: ABM Financial News

