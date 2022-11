Mondelez verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Mondelez staat woensdag hoger in de handel voorbeurs, nadat het bedrijf dinsdagavond een sterker dan verwachte omzet over het derde kwartaal rapporteerde en de verwachtingen voor heel 2022 verhoogde.

De zoetwarenfabrikant, bekend van merken als Oreo, Cadbury en Toblerone, zag dat klanten dit soort snacks blijven kopen ondanks prijsstijgingen, onder de noemer van "betaalbare uitspattingen."

"We zien dat consumenten zeggen dat chocola iets is waar ze echt niet zonder kunnen", aldus CEO Dirk van de Put van Mondelez.

In Europa, waar Mondelez relatief veel van zijn omzet vandaan haalt, lijken klanten wel te zoeken naar goedkopere producten, om de inflatie het hoofd te bieden. In de Verenigde Staten en in opkomende markten hebben de consumenten meer vertrouwen.

Mondelez meldde een nettowinst van 533 miljoen dollar, of 0,39 dollar per aandeel. Dat was fors lager dan de 1,26 miljard dollar van een jaar eerder.

De omzet steeg met 8 procent tot 7,76 miljard dollar. Dit was vrijwel geheel te danken aan de hogere prijzen. Volumes en bed productmix droegen 0,7 procent bij aan de groei.

De aangepaste winst, waarin goodwill en schuldaflossing niet worden meegeteld, steeg van 0,70 naar 0,74 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 0,69 dollar.

Mondelez rekent op een autonome omzetgroei van 10 procent of meer dit jaar, waar het bedrijf eerder nog op 8 procent mikte. Ook de aangepaste winst per aandeel zou met 10 procent of meer moeten stijgen, afgezien van valutaschommelingen. Eerder was de doelstelling nog zo'n 5 tot 10 procent winstgroei.