Winst Yum Brands valt tegen

Beeld: BMe

(ABM FN-Dow Jones) Yum! Brands heeft in het derde kwartaal minder winst dan verwacht geboekt, ondanks een iets hogere omzet. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de fastfoodgigant, bekend van onder meer Taco Bell en Pizza Hut. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 1,64 miljard dollar uit, tegenover 1,61 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Analisten rekenden op een stijging tot 1,62 miljard dollar. Wel zag de fastfoodgigant de vergelijkbare omzet met 5 procent harder dan verwacht stijgen. Analisten hadden gemiddeld op 2,5 procent gerekend. De winst per aandeel daalde van 1,75 dollar vorig jaar naar 1,14 dollar in het afgelopen kwartaal. Op aangepaste basis bedroeg de winst per aandeel 1,09 dollar. Hier hadden analisten op 1,14 dollar gemikt. "Opnieuw een sterk kwartaal", aldus CEO David Gibbs in een toelichting. Het aandeel Yum Brands lijkt woensdag ruim een half procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

