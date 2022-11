Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld in afwachting van Amerikaanse banendate en het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,1 procent op 414,60 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,3 procent op 13.302,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.332,61 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.163,04 punten. Beleggers maken zich op voor het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. "De hoge inflatiecijfers in combinatie met de sterke arbeidsmarkt zullen de Amerikaanse centrale bank er waarschijnlijk niet van weerhouden om de rente vandaag met 75 basispunten te verhogen", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed hint op een vertraging van de renteverhogingen." Van een aantal Europese industrieën kwamen de definitieve inkoopmanagersdata lager uit dan eerder werd vastgesteld. Zo lieten de industrie van Duitsland, Frankrijk en de eurozone in oktober meer krimp zien dan eerder gemeten. De Duitse export en import lieten over september onverwacht een afname zien. De werkloosheid van het land bleef in oktober op 5,5 procent. In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de banengroei in de private sector in oktober en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Voor de private sector wordt een groei van 195.000 banen verwacht tegen 208.000 in september. Olie werd woensdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 88,19 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 94,47 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9898. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9882 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9875 op de borden.



Bedrijfsnieuws Moller-Maersk heeft de omzet en de winst in het derde kwartaal sterk zien stijgen. Moller-Maersk herhaalde woensdag de outlook voor het hele boekjaar, nadat deze al twee keer verhoogd werd. Wel zei Maersk woensdag dat het voor 2022 rekent op een krimp van de wereldwijde vraag op containermarkt met 2 tot 4 procent. Voorheen rekende het bedrijf op een min of meer vlakke ontwikkeling. De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent hoger. Vestas heeft de outlook voor 2022 verlaagd. "De verstoringen in de aanvoerketen en de kosteninflatie namen niet af", aldus Vestas. De koers van het aandeel Vestas noteerde 8,7 procent hoger. ams Osram heeft zag in het derde kwartaal de omzet dalen en verlaagde ook de doelstellingen voor de middellange termijn. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent lager. Sodexo verwacht dat de omzet in de komende jaren verder zal stijgen, hoewel de groei vanaf 2024 iets zal vertragen, maar de marge blijft wel stijgen. De koers van het aandeel Sodexo noteerde 1,8 procent lager. In Parijs en Frankfurt werd de afwachtende stemming geïllustreerd door beperkte koersverschillen ten opzichte van dinsdag. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een weinig enerverende opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden onveranderd. De Dow Jones daalt vermoedelijk 0,1 procent en de Nasdaq stijgt 0,1 procent. De S&P 500 index sloot dinsdag 0,41 procent lager op 3.856,10 punten. De Dow Jones-index daalde 0,24 procent tot 32.653,20 en technologie-index Nasdaq verloor 0,89 procent tot 10.890,84 punten. Bron: ABM Financial News

