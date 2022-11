Beursblik: handhaving outlook 2022 door BAM voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM zal donderdag bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal, vermoedelijk de outlook voor heel dit jaar handhaven. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING. Voor heel 2022 verwacht BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge te behalen van ten minste 4 procent, exclusief het verwachte resultaat op de desinvestering van infrabedrijf Wayss & Freytag in Duitsland. ING mikt op een EBITDA in het derde kwartaal van 38,5 miljoen euro. Na negen maanden zou BAM dan een EBITDA behaald hebben van 220,5 miljoen euro tegen 223,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar, maar ook bij een lagere omzet van 4,77 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een omzet geboekt van 5,36 miljard euro. ING acht een marge van 4,27 procent haalbaar dit jaar. Hollestelle merkte verder nog op dat BAM in de eerste jaarhelft weliswaar een EBITDA boekte van 182 miljoen euro, maar dat hierin positieve, eenmalige meevallers van 27 miljoen euro zaten. "Al met al denken we dat het nieuwe BAM in vorm raakt", aldus Hollestelle, wijzend op de outlook voor 2022, die eerder dit jaar nog werd verhoogd, en het feit dat de bouwer weer dividend wil uitkeren. "De zichtbaarheid van de activiteiten is verbeterd." ING wees wel op de recente koersdruk als gevolg van het nieuws uit oktober dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en het Openbaar Ministerie onderzoek doen naar onregelmatigheden bij diverse, al afgeronde, projecten van BAM International. En woensdag oordeelde de Raad van State dat de bouwvrijstelling voor het CO2-opslagproject Porthos niet voldoet aan het natuurbeschermingsrecht en daarom niet mag worden gebruikt. Het oordeel heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het Porthos-project, maar ook voor de plannen van het kabinet op het gebied van woningbouw, infrastructuur en energie. ING heeft een koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,50 euro. Woensdag verloor het aandeel 4,4 procent op 2,13 euro. Bron: ABM Financial News

