Koersdreun Heijmans en BAM op onbeweeglijke beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond half twaalf daalde de AEX 0,1 procent op 672,84 punten.

Beleggers maken zich op voor het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. "De hoge inflatiecijfers in combinatie met de sterke arbeidsmarkt zullen de Amerikaanse centrale bank er waarschijnlijk niet van weerhouden om de rente vandaag met 75 basispunten te verhogen", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed hint op een vertraging van de renteverhogingen."

Lynx ziet een verdeeldheid in de markt, waarbij de helft voor december rekent op nogmaals een renteverhoging met 75 basispunten en de andere helft mikt op een verhoging van 50 basispunten.

Vanochtend kregen beleggers al cijfers over de Europese industrie. De industrie van de eurozone kromp in oktober nog iets sterker dan eerder gemeld. De cijfers wijzen volgens econoom Joe Hayes van S&P nu duidelijk op een recessie.

De nieuwe orders daalden in een tempo dat de afgelopen 25 jaar nauwelijks is gezien, aldus Hayes, "alleen tijdens de ergste maanden van de [corona]pandemie en de financiële crisis in 2008 en 2009 daalden ze harder."

"De euro heeft het moeilijk ten opzichte van de dollar, nu beleggers ervan overtuigd zijn dat de eurozone een moeilijke periode tegemoet gaat", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9898.

"De Fed wil geen opschudding veroorzaken, maar er is wel hoop in de markt dat de centrale bank iets meer 'dovish' wordt in haar toon", blikte Aslam vooruit.

Later vandaag volgen vanuit de VS ook nog cijfers over de wekelijkse hypotheekaanvragen en het banenrapport van ADP.

De olieprijzen liepen licht terug tot krap 88 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Wolters Kluwer 1,0 procent na cijfers. De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd, nadat de omzet in de afgelopen negen maanden op autonome basis met 6 procent steeg. Signify steeg 0,1 procent na cijfers van sectorgenoot Osram. Just Eat Takeaway leverde juist 2,9 procent in, na een stevige opmars in de afgelopen dagen.

In de AMX won Inpost 1,9 procent en Fagron 2,5 procent. WDP leverde 2,7 procent in en Air France-KLM verloor 4,1 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot TomTom met 2,9 procent omhoog. TomTom wil met de introductie van een nieuw kaartenplatform de groei versnellen. Daarmee is de kaartenspecialist iets ambitieuzer in zijn doelen voor de middellange termijn dan verwacht, aldus ING.

Accsys gaf 7,4 procent prijs na een update. Accsys verwerft het volledig belang in de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull. Hierover bereikte Accsys overeenstemming met partners Ineos, Medite, BGF en Volantis. Met deze transactie is 11,9 miljoen euro gemoeid, wat wordt voldaan in nieuwe aandelen.

Heijmans daalde met 6,9 procent. De bouwer handhaafde de outlook voor dit jaar, terwijl voor volgend jaar stabiele resultaten worden verwacht. Ook BAM daalde met 4,6 procent flink.



De Raad van State oordeelde woensdag dat de bouwvrijstelling voor het CO2-opslagproject Porthos niet voldoet aan het natuurbeschermingsrecht en daarom niet mag worden gebruikt. Het oordeel heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het Porthos-project, maar ook voor de plannen van het kabinet op het gebied van woningbouw, infrastructuur en energie. "Het oordeel betekent geen bouwstop", zo benadrukte de Raad van State. Per bouwproject moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden.

Het lokaal genoteerde Veon wint ruim 11 procent. Veon is een verkoopproces gestart voor zijn Russische activiteiten.