Valuta: euro wacht nog altijd af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nipt onder de 0,99 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat vooraf wordt gegaan door de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector. "De markt houdt rekening met een verhoging met 75 basispunten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als voorzitter Jerome Powell vandaag in de toelichting niets anders zegt dan anders, kan blijken dat deze sessie verder door de markt ter kennisgeving wordt geabsorbeerd", aldus Mevissen. Met het oog op de banengroei refereerde de analist aan de stijging van het aantal vacatures in september naar 10,72 miljoen. Voor de banengroei over oktober wordt een aantal van 195.000 tegen 208.000 in september verwacht. Van een aantal Europese industrieën kwamen de definitieve inkoopmanagersdata lager uit dan eerder werd vastgesteld. Zo lieten de industrie van Duitsland, Frankrijk en de eurozone in oktober meer krimp zien dan eerder gemeten. De Duitse export en import lieten over september onverwacht een afname zien. De werkloosheid van het land bleef in oktober op 5,5 procent. In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag alleen de wekelijkse olievoorraden op de agenda. De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 0,9897 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8612 Britse pond. Het Britse pond won 0,1 procent en noteerde op 1,1495 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.