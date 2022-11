Bouwvrijstelling CO2-opslagproject Porthos geschrapt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat de bouwvrijstelling voor het CO2-opslagproject Porthos niet voldoet aan het natuurbeschermingsrecht en daarom niet mag worden gebruikt. Het oordeel heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het Porthos-project, maar ook voor de plannen van het kabinet op het gebied van woningbouw, infrastructuur en energie. "Het oordeel betekent geen bouwstop", zo benadrukte de Raad van State. "Zonder wettelijke bouwvrijstelling wordt teruggevallen op de wettelijke spelregels zoals die golden voordat de vrijstelling in werking trad." Dit betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden. Ook betekent het oordeel volgens de rechter niet het einde van het Porthos-project. "Er is gericht onderzoek nodig naar de stikstofgevolgen van het Porthos-project." De aandelen van BAM en Heijmans dalen 3,8 en 5,4 procent. Shell beweegt 0,3 procent lager. Bron: ABM Financial News

