Update: Bank of England neemt grote rentestap

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft zijn belangrijkste rente zoals verwacht fors verhoogd, met 75 basispunten tot 3,00 procent. Dat maakte de Britse centrale bank donderdag bekend.

Deze grote rentestap werd verwacht, na de verhoging met 50 basispunten in september.

Het besluit was niet unaniem. Van de negen beleidsmakers stemden er zeven voor deze stap. Eén beleidsmaker opteerde voor een verhoging met 50 basispunten en een ander voor 25 basispunten.

De meeste beleidsmakers waren van oordeel dat de beleidsrente mogelijk verder omhoog moet om de inflatie naar het gewenste niveau terug te dringen, stelde de Bank of England. Zij meenden wel dat die rente minder ver zal oplopen dan de financiële markten momenteel inprijzen.

Tijdens de recente politieke turbulentie rond de Britse begrotingsoplannen van de kersverse premier Liz Truss, liep de marktverwachting op naar een piekrente van 5,25 procent, maar sindsdien is deze weer gedaald, aldus de Bank of England.

Inmiddels is Truss opgestapt en heeft de nieuwe premier Rishi Sunak een meer behoudende begroting aangekondigd. Dat heeft de financiële markten gekalmeerd. Het pond, dat tot een dieptepunt van 1,07 kelderde, herstelde daarop weer tot boven 1,16.

Het pond/dollar noteerde donderdag op 1,1180, een daling van 1,8 procent. De euro/pond steeg 1,2 procent naar 0,8719.

Marktanalist Naeem Aslam van Avatrade wees er in een eerste reactie op dat het ongebruikelijk is dat een munt minder waard wordt na een renteverhoging. Volgens Aslam schrikt de markt ervan dat de Bank of England rekening houdt met een twee jaar durende recessie. Hij voorziet moeilijke tijden voor de Britse economie, de Britse financiële markten en het Britse pond.



De onzekerheid over de vooruitzichten voor de energieprijzen voor Britse consumenten is enigszins afgenomen, stelde de centrale bank verder, na de aanvullende ingrepen van de regering voor de komende zes maanden. De centrale bank gaat ervan uit dat de komende twee jaar de energieprijzen voor huishoudens een "gestileerd pad" zullen volgen. De volatiliteit van de inflatie wordt daardoor beperkt.

De Britse marktrentecurve is sinds de raming van augustus echter zeer sterk gestegen, waardoor ook de hypotheekrentes scherp stegen.

De Bank of England rekent nu op een economische krimp van 0,75 procent in de tweede helft van dit jaar, maar is daarmee wel minder somber over het einde van het jaar dan in augustus.

De inflatie was 10,1 procent in september en de centrale bank ziet deze verder stijgen tot 11 procent in het vierde kwartaal. Dat is minder dramatisch dan eerder verwacht, dankzij de overheidssteun rond de energieprijzen. Aan de andere kant was de nominale loongroei in de private sector de afgelopen maanden hoger dan in augustus was voorzien.

Vanaf begin volgend jaar verwacht de Bank of England dat de inflatie weer zal dalen en binnen twee jaar zou deze ook beneden de doelstelling van 2 procent moeten liggen. De risico's voor deze verwachting liggen wel aan de bovenkant, erkent de centrale bank.

