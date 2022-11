Beursblik: grote rentestap Bank of England verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal zijn belangrijkste rente komende donderdag vermoedelijk met 75 basispunten verhogen, na een verhoging met 50 basispunten in september. Dit is de algemene verwachting van de markt.

Een aantal turbulente weken op politiek vlak in het Verenigd Koninkrijk hebben het Britse pond verzwakt en dit heeft een negatief effect op de inflatie-ontwikkeling in het VK, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Inmiddels is de rust teruggekeerd en is de grote vraag of de Britse centrale bank de rente met 50 of 75 basispunten zal verhogen. Valutastrategen van Monex Europe sluiten zelfs een "megastap" met 100 basispunten niet uit.

Nu het begrotingsbeleid een stuk krapper zal zijn onder de nieuwe premier Sunak is de ruimte voor de Bank of England om een agressief monetair beleid te voeren beperkt vanwege de zorgen over de economische impact, volgens Hewson.

"Het besluit van de nieuwe door Rishi Sunak geleide regering om veel van [Liz] Truss' voorgestelde belastingverlagingen ongedaan te maken, zou kunnen betekenen dat een recessie waarschijnlijk langer zal aanhouden, waardoor de druk op het pond nog groter wordt", volgens de marktanalist en dus is het volgens hem waarschijnlijk dat de centrale bank de rente later deze week voor de derde keer op rij met 50 basispunten zal verhogen.

De Bank of England komt donderdag ook met nieuwe groei- en inflatiecijfers. "Hopelijk zijn die nauwkeuriger dan ze tot nog toe zijn geweest dit jaar", aldus Hewson.

Economen van Nomura zijn minder voorzichtig dan Hewson en rekenen op een renteverhoging van 75 basispunten, nu de inflatie in het VK in september is gestegen naar ruim 10 procent.

Een verhoging van 100 basispunten gaat vermoedelijk te ver. De Japanse bank wijst daarbij op het krappe begrotingsbeleid, het besluit van de centrale bank om vanaf 1 november de balans te verkleinen en de inflatieverwachtingen die op de middellange termijn vermoedelijk onder de 2 procent blijven.

Economen van Barclays verwachten dat de centrale bank de rente voorlopig nog zal verhogen vanwege de hoge inflatie, maar voorspellen een rentepauze aan het begin van 2023. De markt rekent nu op een terminal rate van 4,85 procent, maar Barclays sluit niet uit dat dit te hoog is.

Ook UniCredit denkt dat de rentepiek lager ligt en dat de Bank of England de rente in 2023 stabiel houdt. UniCredit voorspelt voor eind 2022 een rente van 4,00 procent, waar de Italiaanse bank eerder rekende op 4,50 procent.

De Bank Rate staat momenteel op 2,25 procent. De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdag om 13:00 uur bekend.