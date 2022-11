Industrie eurozone krimpt nog iets sterker dan gedacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De industrie van de eurozone is in oktober nog iets sterker gekrompen dan eerder gemeld. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek woensdag in de definitieve meting te zijn afgenomen van 48,4 in september naar 46,4 in oktober. De voorlopige index noteerde op 46,6. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in 29 maanden. De goederenproductie in de eurozone is het vierde kwartaal gestart met een diepere terugval, aldus econoom Joe Hayes van S&P. De cijfers wijzen volgens de econoom nu duidelijk op een recessie. De nieuwe orders daalden in een tempo dat de afgelopen 25 jaar nauwelijks is gezien, aldus Hayes, "alleen tijdens de ergste maanden van de [corona]pandemie en de financiële crisis in 2008 en 2009 daalden ze harder." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

