'Handhaving outlook door Heijmans is geruststelling'

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) De handhaving van de outlook voor heel het jaar door Heijmans is een geruststelling in het huidige uitdagende klimaat. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag. Heijmans kwam bovendien met een outlook voor 2023. "Dit is niet iets dat Heijmans doorgaans doet bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal", zo meldde Hollestelle, die de verwachtingen voor volgend jaar dan ook op prijs stelt. "Dit biedt meer zicht op de ontwikkelingen na 2022 en tegelijk onderstreept het onze visie dat de activiteiten van Heijmans een stuk voorspelbaarder zijn geworden." ING had verwacht dat beleggers positief zouden reageren op de handhaving van de outlook voor 2022 en het inzicht in de verwachtingen voor 2023, maar het aandeel koerste vanochtend 5,9 procent lager op 10,14 euro. Ook bouwer BAM gaf met ruim 5 procent flink prijs. Volgens ING kan dit ook te maken hebben met de uitspraak vandaag in een rechtszaak over CO2-opslagproject Porthos. De uitspraak kan flinke gevolgen hebben voor de kabinetsplannen op het gebied van onder meer woningbouw en infrastructuur. ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 14,20 euro. Bron: ABM Financial News

