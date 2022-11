'Ambities TomTom licht meevallend' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom is iets ambitieuzer in zijn doelen voor de middellange termijn dan verwacht. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING. De introductie van een nieuw platform, dat meer dekking biedt, meer details en snellere updates, moet zowel de groei bij Enterprise als Automotive versnellen. In 2025 wil TomTom een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology realiseren. Ook mikt het navigatiebedrijf op een vrije kasstroom van 10 procent op de omzet in 2025. ING rekende op 573 miljoen euro en 10 procent. "Er is geen consensus beschikbaar voor 2025, maar als we kijken naar de verwachtingen voor 2024, denken we dat vooral het omzetcijfer voor Location Technology boven verwachting is", aldus Hesselink, die daarom denkt dat de consensus wel eens wat naar boven kan worden bijgesteld. De omzetdoelstelling wordt ondersteund door een "erg sterke orderinstroom", aldus ING. TomTom meldde woensdag een orderportefeuille voor Automotive van 2,4 miljard euro. TomTom verwacht het nieuwe kaartenplatform in het tweede kwartaal van 2023 te kunnen uitrollen. ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 5,7 procent naar 8,32 euro. Bron: ABM Financial News

