Accsys krijgt Hull-project geheel in handen

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft een volledig belang verworven in de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull, inclusief de bouw van de fabriek. Dit maakte Accsys woensdagochtend bekend, na overeenstemming te hebben bereikt hierover met partners Ineos, Medite, BGF en Volantis. Met de transactie is 11,9 miljoen euro gemoeid, wat wordt voldaan in nieuwe aandelen. De uitgifte is gelijk aan 5,74 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Accsys. Accsys heeft besloten de lopende bouwactiviteiten in Hull voor ten minste zes maanden te stoppen, vanwege de zwakke economische omstandigheden en de hoge grondstoffenprijzen. Verder is een derde partij in beeld voor een openstaande financiering van circa 35 miljoen euro. Daarmee is de totale investering opgelopen naar 138 miljoen euro, wat nog meer kan worden, omdat de lopende kosten circa een half miljoen euro per maand zijn. Bron: ABM Financial News

