Vestas verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vestas heeft de outlook voor 2022 verlaagd. Dit bleek woensdagochtend uit een update van de Deense maker van windmolens. Voor dit jaar rekent Vestas nu op een omzet van 14,5 tot 15,5 miljard euro, waar eerder werd uitgegaan van 14,5 tot 16,0 miljard euro. Dat was al een verlaging, want aanvankelijk rekende de fabrikant op een omzet van 15,0 tot 16,5 miljard euro. De EBIT-marge voor bijzondere posten zal vermoedelijk 5 procent negatief zijn, terwijl eerder nog werd gemikt op een bandbreedte van 5 procent negatief tot 0 procent. Vestas gaat met 850 miljoen euro ook minder investeren dit jaar. Eerder liepen de investeringsplannen op tot 1 miljard euro. "De verstoringen in de aanvoerketen en de kosteninflatie namen niet af", aldus Vestas. Het Deense bedrijf werd wel positiever over de voorziene omzet uit services. Deze omzet zal met met minimaal 20 procent stijgen in plaats van met minstens 10 procent, vanwege de sterke prestaties en extra maatregelen om de efficiëntie te verhogen. De EBIT-marge bij deze tak zal vermoedelijk rond de 22 procent liggen, en niet 23 procent, zoals eerder werd voorzien. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis van 5,5 naar 3,9 miljard euro, terwijl onder de streep een verlies restte van 147 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Vestas nog een winst van 116 miljoen euro. De vrije kasstroom was 644 miljoen euro negatief, tegen 385 miljoen euro positief een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.