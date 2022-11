Beursblik: Berenberg en Deutsche Bank verlagen koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg en Deutsche Bank zijn woensdag iets minder enthousiast geworden over het aandeel DSM, nadat het speciaalchemiebedrijf op dinsdag de outlook verlaagde. Berenberg verlaagde het koersdoel voor DSM van 180,00 naar 150,00 euro, terwijl bij Deutsche Bank het koersdoel van 170,00 naar 162,00 euro ging. Wel handhaafden beide banken het koopadvies op DSM. De koersdoelverlagingen volgen op een outlookverlaging door DSM. Het speciaalchemiebedrijf verwacht voor dit jaar een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA uit voortgezette activiteiten, terwijl eerder nog werd gemikt op een stijging van 5 tot 10 procent. Ook kwam het bedrijf met resultaten over het derde kwartaal. Die cijfers lieten volgens Berenberg een combinatie zien van een robuuste en verrassende volumegroei en slechter dan voorziene marges. Analist Sebastian Bray verwacht dat de aandacht van beleggers voor de hogere inputkosten, dito energieprijzen en de lagere prijzen voor vitamine A zal afnemen. "Deze tegenwind is tijdelijk", meent de analist. Analist Virginie Boucher-Ferte van Deutsche Bank noemde de kwartaalresultaten van DSM redelijk, maar sprak ook van een significante verlaging van de outlook. Het aandeel DSM sloot dinsdag 4,0 procent lager op 114,50 euro. Bron: ABM Financial News

