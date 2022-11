Wolters Kluwer houdt groei vast Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Dataconcern Wolters Kluwer heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de groei weten te consolideren en de outlook voor dit jaar herhaald. De omzet steeg in de afgelopen negen maanden op jaarbasis autonoom met 6 procent. De zogeheten recurrente omzet, die 81 procent van de totale omzet uitmaakt, liep autonoom met 7 procent op in de eerste negen maanden van dit jaar. De autonome omzetgroei bij divisie Legal & Regulatory kwam over de eerste negen maanden van dit jaar 1 procent hoger uit. Bij Tax & Accounting was sprake van een groei van 9 procent, bij Health van 5 procent en bij Governance, Risk & Compliance van 6 procent. Alle percentages zijn tegen constante wisselkoersen. Het aangepaste operationeel resultaat van Wolters Kluwer steeg in de eerste drie kwartalen van 2022 met 6 procent tegen constante wisselkoersen, maar de aangepaste vrije kasstroom daalde met 1 procent, eveneens tegen constante wisselkoersen. Aandeleninkoop Van het lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro is inmiddels voor 756 miljoen euro ingekocht. Het restant wordt nog dit jaar voltooid. Daarna volgt een nieuw inkoopprogramma van 100 miljoen euro, dat begint op 2 januari 2023 en naar verwachting op 20 februari kan worden afgerond. Outlook Wolters Kluwer voorzag eerder al voor 2022 een winstgroei van 5 tot 9 procent. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 26,0 tot 26,5 procent. De verwachting voor de aangepaste vrije kasstroom van 1.025 tot 1.075 miljoen euro blijft intact. Wel zei Wolters Kluwer woensdag dat het verwacht aan de bovenkant van deze bandbreedte uit te zullen komen. In 2021 was de aangepaste vrije kasstroom 1.010 miljoen euro en in 2020 907 miljoen euro. Tevens zei Wolters Kluwer dat het blijft verwachten dat het momentum in de autonome groei in het vierde kwartaal enigszins zal vertragen. "Vooral door uitdagende vergelijkingscijfers." Het aandeel Wolters Kluwer sloot dinsdag op een groen Damrak op 101,90 euro. Bron: ABM Financial News

