Moller-Maersk ziet omzet fors stijgen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moller-Maersk heeft de omzet en de winst in het derde kwartaal sterk zien stijgen. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Deense containerbedrijf. “Het was opnieuw een recordkwartaal”, zei CEO Soren Skou in een toelichting op de cijfers. Het bedrijf profiteerde van hogere vrachttarieven, hoewel die in het tweede deel van het kwartaal wel begonnen terug te lopen, nu de verstoringen in de aanvoerketen ook minder worden. De groei was afgelopen kwartaal vooral sterk in de divisie Ocean, maar CEO Skou denkt niet dat dit de komende maanden houdbaar zal blijven. Ook de divisies Logistics & Services en Terminals boekten groei. De groepsomzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis van 16,6 miljard naar 22,8 miljard dollar. De EBITDA ging van 6,9 naar 10,9 miljard dollar, en de EBIT van 5,9 naar 9,5 miljard dollar. De vrije kasstroom steeg tot 7,8 miljard dollar. Outlook Moller-Maersk herhaalde woensdag de outlook voor het hele boekjaar, nadat deze al twee keer verhoogd wed. Het bedrijf rekent op een onderliggende EBITDA van circa 37 miljard dollar, en een onderliggende EBIT van circa 31 miljard dollar. De vrije kasstroom zal naar verwachting boven de 24 miljard dollar uitkomen. Wel zei Maersk woensdag dat het voor 2022 rekent op een krimp van de wereldwijde vraag op containermarkt met 2 tot 4 procent. Voorheen rekende het bedrijf op een min of meer vlakke ontwikkeling. Bron: ABM Financial News

