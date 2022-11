Terughoudende opening AEX voorzien in aanloop naar rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren krap een uur voor de openingsgong 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent hoger op 673,32 punten. De Europese beurzen staan vermoedelijk in de parkeerstand richting het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond nabeurs. In de afgelopen dagen is er veel hoop geweest dat de centrale bank de rente minder agressief zal blijven verhogen. De Fed zal de rente vanavond met nog eens 75 basispunten verhogen. Sommige Fed-leden lieten al ontvallen dat zij een kleinere verhoging van 50 basispunten overwegen voor december. Een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell na het rentebesluit moet meer inzicht geven in de toekomstplannen van de centrale bank. "Door de recente rally, zullen de teleurstellingen groot zijn als de Fed niet een nieuwe toon zal aanslaan", aldus strateeg Liz Young van SoFi. "Er is een goede kans dat we lager eindigen na de toespraak van Powell vanavond." Zelfs al zou de Fed inspelen op een lager tempo in de renteverhogingen, dan blijft de boodschap vermoedelijk alsnog dat de rentes voor langere tijd hoger moeten blijven om de inflatie omlaag te krijgen, zo stelden analisten van MUFG Bank. "De strijd tegen de inflatie is nog niet voorbij." Op dinsdag lieten cijfers zien dat de Amerikaanse economie nog altijd sterk blijft. Het aantal vacatures op de Amerikaanse arbeidsmarkt bleek te zijn gestegen in de afgelopen maand, terwijl ook de inkoopmanagersindices van S&PGlobal en ISM nog niet wezen op een krimpende Amerikaanse industrie. De data zorgden er onder meer voor dat Wall Street dinsdag wegzakte richting het einde van de handelsdag. Eerder op de dag waren er nog groene koersen, onder meer na geruststellende resultaten van Uber. Een december-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 2,1 procent hoger op 88,37 dollar op de New York Mercantile Exchange. Daarmee zijn de oliefutures voor het eerst in drie handelssessies hoger gesloten, na een onbevestigd bericht dat Saoedi-Arabië alert is op een mogelijk aanval van Iran. Handelaren keken daarnaast naar de vooruitzichten voor de vraag naar energie vanuit China, na geruchten dat het land zijn coronabeleid zou kunnen versoepelen in de komende maanden. In de Aziatische handel vanochtend stegen de olieprijzen met ruim een procent verder tot ruim 89 dollar. De euro/dollar noteerde op 0,9889. Bij het sluiten van de Europese beurzen op dinsdag stond er 0,9861 op de borden. Bedrijfsnieuws Na de outlookverlaging door DSM dinsdag, verlaagden Berenberg, Deutsche Bank en Jefferies hun koersdoel voor DSM. Heijmans heeft woensdag de omzet- en resultaatverwachting voor heel 2022 gehandhaafd, terwijl voor volgend jaar stabiele resultaten worden verwacht. Het bedrijf verwacht daarmee dat de resultaatvorming in de eerste helft van dit jaar zich ook in de tweede jaarhelft doorzet. "De omzet en onderliggende EBITDA liggen op koers", aldus de bouwer. TomTom wil met de introductie van een nieuw kaartenplatform de groei versnellen. In 2025 wil TomTom een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology realiseren. Dat komt neer op een samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 10 procent. Verder meldde TomTom woensdag een orderportefeuille voor Automotive van 2,4 miljard euro. Veon is een verkoopproces gestart voor zijn Russische activiteiten. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index sloot dinsdag 0,4 procent lager op 3.856,10 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 32.653,20 en technologie-index Nasdaq verloor 0,9 procent tot 10.890,85 punten. Bron: ABM Financial News

