Nieuw kaartenplatform TomTom moet groei versnellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom wil met de introductie van een nieuw kaartenplatform de groei versnellen. Dit meldde de navigatiespecialist woensdag in aanloop naar een beleggersdag later vandaag. Het nieuwe platform, dat meer dekking biedt, meer details en snellere updates, moet zowel de groei bij Enterprise als Automotive versnellen. In 2025 wil TomTom een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology realiseren. Dat komt neer op een samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 10 procent. Verder meldde TomTom woensdag een orderportefeuille voor Automotive van 2,4 miljard euro. "Dat biedt een sterke basis voor omzetgroei", meent het bedrijf. In vergelijking met het einde van 2021 is de orderportefeuille met 500 miljoen euro gestegen. CEO Harold Goddijn verwacht het nieuwe kaartenplatform in het tweede kwartaal van 2023 te kunnen uitrollen. Outlook Bij de update over het derde kwartaal verhoogde TomTom al de outlook. Voor 2022 rekent TomTom op een omzet van 505 tot 520 miljoen euro, wat in 2023 zal stijgen naar 500 tot 550 miljoen euro. Location Technology draagt dit jaar naar verwachting 410 tot 425 miljoen euro bij aan de groepsomzet. Volgend jaar is dit 425 tot 475 miljoen euro. Voor dit jaar rekent TomTom verder op een negatieve vrije kasstroom van circa 2 procent van de omzet, gevolgd door een vlakke marge van 0 procent volgend jaar. Dat is beduidend anders dan bij de halfjaarcijfers , toen TomTom voor dit jaar rekende op -5 procent en voor volgend jaar op een plus van minimaal 5 procent. "Macro-economische onzekerheden en inflatiedruk hebben impact op de wereldwijde autoproductie en ook op onze kostenniveaus. Voor 2023 herhalen we onze omzetverwachting, maar verlagen we de outlook voor de vrije kasstroom naar break-even", zei TomTom bij de cijfers over het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.