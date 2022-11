Sodexo rekent op meer groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo verwacht dat de omzet in de komende jaren verder zal stijgen, hoewel de groei vanaf 2024 iets zal vertragen, maar de marge blijft wel stijgen. Dit bleek woensdagochtend uit de strategische update van het Franse catering- en schoonmaakbedrijf in aanloop naar een beleggersdag later vandaag. De omzet zal in het boekjaar 2023 autonoom met 8 tot 10 procent stijgen, terwijl de onderliggende operationele winstmarge de 5,5 procent zou moeten benaderen, tegen constante wisselkoersen. Voor 2024 en 2025 rekent Sodexo op een autonome omzetgroei van 6 tot 8 procent. De marge zal in 2025 boven de 6 procent uitkomen, verwacht het bedrijf. "Het boekjaar 2022 was een keerpunt", meent CEO Sophie Bellon. "Ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zitten om winstgevende groei op lange termijn te realiseren", aldus de CEO. Bron: ABM Financial News

