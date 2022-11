Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft na de kwartaalcijfers van DSM het koersdoel voor het speciaalchemiebedrijf verlaagd van 150,00 naar 145,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Na de cijfers besloot analist Chris Counihan zijn taxaties voor de EBITDA met 3 procent te verlagen. De resultaten tonen volgens de analist weer aan hoe erg de winst afhankelijk is van de vitamineprijzen. Ditmaal daalden de prijzen voor vitamine A met 50 procent in de laatste 6 maanden. Maar het is belangrijk om te weten, aldus Counihan, dat de impact van de vitamineprijzen afnemen na de fusie met Firmenich, en ook dat de prijzen voor vitamine A een bodem lijken te naderen. Het aandeel DSM sloot dinsdag op 114,50 euro. Bron: ABM Financial News

