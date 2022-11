Europese beurzen openen naar verwachting in het groen richting Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve, een groene opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 87 punten voor de Duitse DAX, een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De koersen stegen, terwijl beleggers speculeerden dat China zijn strenge coronamaatregelen geleidelijk zou kunnen intrekken, terwijl de Federal Reserve mogelijk weldra het tempo van zijn renteverhongingen zou kunnen afbouwen, volgens Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers wachtten verder vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdagavond en de Bank of England een dag later, en vervolgens op vrijdagmiddag het banenrapport in de VS.

Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan zouden de aandelenkoersen woensdag wel eens meer dan 10 procent kunnen stijgen als de Fed 'dovish' commentaar bij het rentebesluit geeft.

De Fed zal de beleidsrente nog wel met 75 basispunten verhogen, maar zou ook kunnen hinten op minder snelle renteverhogingen in de komende maanden. Dat zou opluchting geven, hoewel een koerswinst van 10 procent overdreven lijkt, stelde Simon Wiersma. Hij rekent sowieso op spektakel. Een minder optimistische Fed kan de markt namelijk ook flink teleurstellen.

China stelt een 'heropeningscomité' die een strategie moet bedenken voor een heropening van de economie na de coronapandemie. In maart volgend jaar moet de Chinese economie dan weer volledig open zijn, aldus Hewson.

In de namiddag daalde de koersen op Wall Street nadat het aantal vacatures in september bleek te zijn gestegen. Een krappe arbeidsmarkt wijst nog steeds op oververhitte economie, en dat betekent dat de Fed moet doorgaan met renteverhogingen, zo vrezen beleggers.

Ook de Amerikaanse bouwuitgaven die stegen in het het nieuwste rapport en de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van ISM waren geen alarmbellen die de Fed van zijn havikachtige houding zouden kunnen afbrengen.



Bedrijfsnieuws

BP boekte in het derde kwartaal minder winst dan in het tweede, maar presteerde wel significant beter dan verwacht en gaat meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel sloot 1,4 procent hoger. Sectorgenoten Shell en TotalEnergies deden het met koerswinsten van 2,1 en 1,8 procent nog wat beter.

De fabrikanten van luxe-artikelen Kering en Hermes tekenden in Parijs voor de beste prestaties met winsten tot 3 procent. In Duitsland gingen kledingverkoper Zalando en schoenenverkoper Puma aan kop met plussen van 4 procent.

In Amsterdam was het aandeel Just Eat Takeaway een uitblinker met een koerswinst van 7 procent. Prosus deed het zelfs nog beter met een winst van 9,5 procent.

Euro STOXX 50 3.649,45 (+0,88%)

STOXX Europe 600 414,37 (+0,53%)

DAX 13.338,74 (+0,64%)

CAC 40 6.328,25 (+0,98%)

FTSE 100 7.186,16 (+1,29%)

SMI 10.783,65 (-0,41%)

AEX 673,32 (+0,40%)

BEL 20 3.589,65 (+0,62%)

FTSE MIB 22.795,64 (+0,63%)

IBEX 35 7.999,00 (+0,53%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, na economische cijfers die de Federal Reserve geen reden gaven om de rente minder snel te verhogen. Resultaten van Uber werden positief onthaald.

De handel startte nog positief, na geruststellende resultaten van Uber, maar nadat het aantal vacatures op de Amerikaanse arbeidsmarkt bleek te zijn gestegen in de afgelopen maand, zakten de koersen weg. Ook de inkoopmanagersindices van S&PGlobal en ISM wezen nog niet op een krimpende Amerikaanse industrie.

Beleggers blijven afwegen of een einde aan de agressieve renteverhogingen in zicht is. Deze week zal voor de aandelenmarkten erg volatiel zijn, verwacht IG: "De Fed-vergadering, het rapportageseizoen en de Amerikaanse arbeidsmarktgegevens zouden voor een achtbaanrit kunnen zorgen."

Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan zouden de aandelenkoersen woensdag wel eens meer dan 10 procent kunnen stijgen als de Fed met een 'dovish' rentebesluit komt.

Ondanks de verliezen op maandag, was oktober een goede maand voor aandelen op Wall Street De Dow Jones-index schreef zelfs 14 procent bij. Daarmee was het de beste maand sinds 1976.

De snel stijgende rente houdt de markten al maanden in de greep, maar in oktober raakten beleggers overtuigd dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal terugschroeven. De centrale bank moet de inflatie onder controle zien te krijgen, zonder de economie te hard af te remmen. Die overtuiging ontleenden ze niet aan de hogere obligatierentes. De tienjaarsrente steeg vorige maand namelijk gewoon verder, van 3,802 naar 4,074 procent maandag.

"Dit patroon suggereert dat beleggers wel erg opportunistisch hebben gehandeld afgelopen maand", aldus strateeg Chris Senyek van Wolfe Research. "Er werd vooral gehandeld vanuit hoop en niet op basis van sterke fundamentals."

Bedrijfsnieuws

NXP boekte omzet en winst, zo bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering in de VS. De omzet zal in het lopende vierde kwartaal vermoedelijk wel wat lager uitvallen dan in het derde kwartaal. Het aandeel steeg 4 procent.

Uber steeg 12 procent. De aangepaste EBITDA was afgelopen kwartaal hoger dan verwacht, en dat zal in het lopende vierde kwartaal ook het geval zijn volgens de taxi- en bezorgdienst.

Ook de farmaceuten Pfizer en Eli Lilly kwamen met cijfers. Voor Pfizer waren die aanleidingen om de outlook voor 2022 te verhogen, terwijl die door Eli Lilly juist werd verlaagd. Het aandeel Pfizer steeg 3 procent, terwijl Eli Lilly 2,6 procent inleverde.

De S&P 500 index sloot 0,41 procent lager op 3.856,10 punten. De Dow Jones-index daalde 0,24 procent tot 32.653,20 en technologie-index Nasdaq verloor 0,89 procent tot 10.890,85 punten.

S&P 500 index 3.856,10 (-0,41%)

Dow Jones index 32.653,20 (-0,24%)

Nasdaq Composite 10.890,85 (-0,89%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger.

Nikkei 225 27.648,23 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.009,81(+1,4%)

Hang Seng 15.850,20 (+2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9889. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 0,9861 op de borden.

USD/JPY Yen 147,46

EUR/USD Euro 0,9889

EUR/JPY Yen 145,82

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - September (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Dld)

09:55 Werkloosheid - Oktober (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (eur)

12:00 Hypotheekaanvragen- Wekelijk (VS)

13:15 Banenrapport ADP - Oktober (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit en toelichting (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 GlaxoSmithKline - Cijfers derde kwartaal (VK)

12:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Qualcomm - Cijfers derde kwartaal (VS)