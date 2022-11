Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn dinsdag voor het eerst in drie handelssessies hoger gesloten, na een onbevestigd bericht dat Saoedi-Arabie alert is op een mogelijk aanval van Iran. Handelaren keken daarnaast naar de vooruitzichten voor de vraag naar energie vanuit China, na onbevestigde berichten dat het land zijn coronabeleid zou kunnen versoepelen. Een decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 2,1 procent hoger op 88,37 dollar op de New York Mercantile Exchange. Risico's voor de energie-aanvoer blijven verhoogd, na berichten dat Iran een aanval zou plannen op doelen in Saoedi-Arabie en Noord-Irak", zei Edward Moya van Oanda. Saoedi-Arabie en buurlanden zouden hun strijdkrachten in paraatheid hebben gebracht. De aanvallen van Iran op Saoedi-Arabie en Erbil in Irak zouden de aandacht moeten afleiden van de protesten in Iran die sinds september grote onrust in het land veroorzaken, zouden ambtenaren van Saoedi-Arabie hebben gezegd. Het gerucht over een mogelijke versoepeling van de coronapolitiek van China vanaf maart volgend jaar kwam ook van een anonieme bron op sociale media. De wereldwijde vooruitzichten blijven intussen zeer kwetsbaar voor een scala aan risico's, maar voorlopig zijn energiehandelaren gefocust op hoe krap de markt blijft, volgens Moya. Bron: ABM Financial News

