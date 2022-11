Uber smaakmaker op lager Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager, na economische cijfers die de Federal Reserve geen reden geven om de rente minder snel te verhogen. Resultaten van Uber werden positief onthaald. De toonaangevende S&P 500 index stond dinsdagavond 0,4 procent lager op 3.856,74 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent en technologie-index Nasdaq verloor 0,7 procent. De handel startte nog positief, na geruststellende resultaten van Uber, maar nadat het aantal vacatures op de Amerikaanse arbeidsmarkt bleek te zijn gestegen in de afgelopen maand, zakten de koersen weg. Ook de inkoopmanagersindices van S&PGlobal en ISM wezen nog niet op een krimpende Amerikaanse industrie. Beleggers blijven afwegen of een einde aan de agressieve renteverhogingen in zicht is. Deze week zal voor de aandelenmarkten erg volatiel zijn, verwacht IG: de Fed-vergadering, het rapportageseizoen en de Amerikaanse arbeidsmarktgegevens zouden voor een achtbaanrit kunnen zorgen." Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan, zouden de aandelenkoersen woensdag wel eens meer dan 10 procent kunnen stijgen als de Fed met een 'dovish' rentebesluit komt. Ondanks de verliezen op maandag, was oktober een goede maand voor aandelen op Wall Street De Dow Jones-index schreef zelfs 14 procent bij. Daarmee was het de beste maand sinds 1976. De snel stijgende rente houdt de markten al maanden in de greep, maar in oktober raakten beleggers overtuigd dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal terugschroeven. De centrale bank moet de inflatie onder controle zien te krijgen, zonder de economie te hard af te remmen. Die overtuiging ontleenden ze niet aan de hogere obligatierentes. De tienjaarsrente steeg vorige maand namelijk gewoon verder, van 3,802 naar 4,074 procent maandag. "Dit patroon suggereert dat beleggers wel erg opportunistisch hebben gehandeld afgelopen maand", aldus strateeg Chris Senyek van Wolfe Research. "Er werd vooral gehandeld vanuit hoop en niet op basis van sterke fundamentals." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9935. Als de Fed aankondigt dat de komende stappen kleiner zullen zijn, kan de dollar zijn recente opmars staken, denkt UniCredit. De olieprijzen stegen met ruim twee procent tot meer dan 88,39 dollar voor een vat WTI, waarmee het verlies op maandag vrijwel geheel werd weggewerkt. De olieprijs liep op maandag nog terug, na tegenvallende Chinese macrocijfers en een uitbreiding van de coronavirusmaatregelen in het land. Dinsdag was er een waarschuwing vanuit Saoedi-Arabie voor een mogelijke aanval van Iran op de Saoedische olie-industrie. Vanwege het tijdsverschil tussen de VS en Europa, nadat in Europa dit weekend de klok werd verzet, opent Wall Street voor Europese handelaren een uur vroeger dan gebruikelijk. Bedrijfsnieuws NXP biekte omzet en winst, zo bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering in de VS. De omzet zal in het lopende vierde kwartaal vermoedelijk wel wat lager uitvallen dan in het derde kwartaal. Het aandeel steeg 4 procent. Uber stijgt 12 procent. De aangepaste EBITDA was afgelopen kwartaal hoger dan verwacht, en dat zal in het lopende vierde kwartaal ook het geval zijn volgens de taxi- en bezorgdienst. Ook de farmaceuten Pfizer en Eli Lilly kwamen met cijfers. Voor Pfizer waren die aanleidingen om de outlook voor 2022 te verhogen, terwijl die door Eli Lilly juist werd verlaagd. Het aandeel Pfizer steeg 3 procent, terwijl Eli Lilly 4 procent inlevert. Nabeurs opent AMD nog de boeken. Bron: ABM Financial News

