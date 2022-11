Europese beurzen eindigen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen is dinsdag hoger gesloten in afwachting van het rentebesluit in de Verenigde Staten van woensdagavond.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een plus van 0,5 procent op 414,37 punten. De Duitse DAX klom 0,6 procent naar 13.338,74 punten. De Franse CAC 40 won 1,0 procent en sloot op 6.328,25 punten. De Britse FTSE steeg 1,3 procent naar 7.186,16 punten.

De koersen stegen terwijl beleggers speculeerden dat Cihina zijn strenge houding tegenover het coronavirus geleidelijk zou kunnen verlaten, terwijl de Federal Reserve mogelijk weldra het tempo van zijn renteverhongingen zou kunnen afbouwen, volgens Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers wachtten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdagavond. De Bank of England volgt een dag later en vrijdagmiddag op het banenrapport in de VS.

Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan zouden de aandelenkoersen woensdag wel eens meer dan 10 procent kunnen stijgen als de Fed 'dovish' commentaar bij het rentebesluit geeft.

De Fed zal de beleidsrente nog wel met 75 basispunten verhogen, maar zou ook kunnen hinten op minder snelle renteverhogingen in de komende maanden. Dat zou opluchting geven, hoewel een koerswinst van 10 procent overdreven lijkt, stelde Simon Wiersma. Hij rekent sowieso op spektakel. Een minder optimistische Fed kan de markt namelijk ook flink teleurstellen.

China stelt een 'heropeningscomité' die een strategie moet bedenken voor een heropening van de economie na de coronapandemie. In maart volgend jaar moet de Chinese economie dan weer volledig open zijn, aldus Hewson.

In de namiddag daalde de aandelenkoersen in Europa nadat het aantal vacatures in de Verenigde Staten in september bleek te zijn gestegen. Een krappe arbeidsmarkt betekent een nog steeds oververhitte economie, en dat betekent dat de Fed moet doorgaan met renteverhogingen, zo vrezen beleggers.

Ook de Amerikaanse bouwuitgaven die stegen in het het nieuwste rapport en de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van ISM waren geen alarmbellen die de Fed van zijn havikachtige houding zouden kunnen afbrengen.

Olie werd dinsdag duurder, na een bericht dat de Saoedische inlichtingendiensten de Verenigde Staten hebben gewaarschuwd voor een dreigende aanval van Iran op de Saoedische olie-industrie.

Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2,4 procent hoger op 88,63 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 94,94 dollar werd betaald, een toename van 2,3 procent.

De euro/dollar daalde verder en stond op 0,9861. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9914 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9980 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP boekte in het derde kwartaal minder winst dan in het tweede, maar presteerde wel significant beter dan verwacht en gaat meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel sloot 1,4 procent hoger. Sectorgenoten Shell en TotalEnergies deden het met koerswinsten van 2,1 en 1,8 procent nog wat beter.

De fabrikanten van luxe-artikelen Kering en Hermes tekenden in Parijs voor de beste prestaties met winsten tot 3 procent. In Duitsland gingen kledingverkoper Zalando en schoenenverkoper Puma aan kop met plussen van 4 procent.

In Amsterdam was het aandeel Just Eat Takeaway een uitblinker met een koerswinst van 7 procent. Prosus deed het zelfs nog beter met een winst van 9,5 procent.

Tussenstanden Wall Street



Wall Street stond dinsdag aan het begin van de avond licht lager. De S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 3.858 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.640 punten en de Nasdaq stond 0,6 procent lager op 10.917 punten.