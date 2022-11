AEX start november met winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met winst gesloten. De AEX startte de maand november 0,4 procent hoger op 673,32 punten. Oktober leverde voor de hoofdindex een winst op van 4,7 procent.

De AEX bewoog op een relatief nieuwsluwe dag tussen 673 en 680 punten en eindigde dus bijna onderaan deze bandbreedte.

De markt wacht vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. Vermoedelijk gaat de rente dan met 75 basispunten omhoog.

Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan kunnen de aandelenkoersen wel eens meer dan 10 procent stijgen als de Fed 'dovish' commentaar geeft bij het rentebesluit.

De Fed zal de beleidsrente woensdag waarschijnlijk opnieuw met 75 basispunten verhogen, maar zou ook kunnen hinten op minder snelle renteverhogingen in de komende maanden, stelde investment manager Simon Wiersma van ING. "Nu geloof ik best dat er dan opluchting in de markt zou zijn, maar 10 procent koersstijging op één dag lijkt me wat erg enthousiast. En als de Fed toch wat minder 'dovish' blijkt, zullen beleggers daar teleurgesteld op reageren", aldus Wiersma. Hij verwacht sowieso spektakel.

De Amerikaanse tienjaarsrente staat nog boven de 4 procent en ook de Duitse Bund blijft boven de 2 procent.

Inkoopmanagersdata lieten zien dat de Amerikaanse industrie in oktober nog net groeide. De Nederlandse economie kromp juist nog harder dan in september.

In China nam de krimp juist af en in Japan vertraagde de groei in de industrie.

Positief nieuws is volgens marktanalist Michael Hewson van CMC dat China werk zou maken van het stopzetten van de coronamaatregelen om in maart volgend jaar weer volledig open te zijn.

De euro/dollar handelde op 0,9858 en olie werd 2 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX hielden de stijgers en dalers elkaar redelijk in evenwicht. Prosus was de uitblinker met een koerswinst van 9,3 procent. Prosus en Naspers zijn niet in gesprek over een verkoop van alle aandelen Tencent, zo meldden beide partijen vanochtend na berichtgeving hierover in Aziatische media. Techaandelen, zoals Tencent en Alibaba, deden het vanochtend goed in Hongkong, vanwege zicht op een heropening van de economie.

Maar de investeerder werd op de huid gezeten Just Eat Takeaway dat 6,9 procent won. Philips en Signify stegen 2,9 en 3,2 procent.

DSM leverde na cijfers en een outlookverlaging 4,0 procent in. DSM verwacht voor dit jaar voor de voortgezette activiteiten een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA, terwijl eerder nog werd gemikt op een hoge enkelcijferige stijging.

Wolters Kluwer, dat morgen met een kwartaalupdate komt, verloor 5,3 procent.

In de AMX won AMG 4,0 procent en PostNl 3,2 procent. Sectorgenoten WDP en CTP stegen 2,8 en 3,8 procent. Ook bijvoorbeeld in België deden vastgoedaandelen het goed.

Basic-Fit en Fagron daalden 2,5 en 3,2 procent. Sinds de cijfers vorige week heeft de fitnessketen het zwaar op het Beursplein. Inpost werd 3,9 procent goedkoper.

Pharming won 7,2 procent en NSI werd 5,6 procent duurder. ForFarmers leverde 10,8 procent in na een kwartaalupdate. Degroof Petercam verlaagde na de kwartaalupdate het advies voor het aandeel van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 5,40 naar 3,00 euro.

Envipco won 13,2 procent na een nieuwe Schotse opdracht.

Wall Street

Bij het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood. De S&P daalde 0,4 procent en de Nasdaq 0,7 procent.