Nederlandse fossiele sector moet ruim 3 miljard overwinst afdragen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse fossiele industrie moet ruim 3 miljard euro van zijn overmatige winsten dit jaar inleveren, om een bijdrage te leveren aan de hoge energiekosten voor de burgers. Dat maakte de Rijksoverheid dinsdag bekend. De solidariteitsbijdrage wordt met terugwerkende kracht ingevorderd over 2022. De fossiele energiesector zal dit jaar naar verwachting fors meer winst boeken door de hoge energietarieven. Een deel van die winst, naar verwachting 3,2 miljard euro, wordt nu door de overheid opgevraagd, om de regeling die de energiekosten van kleinverbruikers beperkt tot een bepaald plafond van te betalen. De bijdrage is een uitvoering van een ingreep van de Europese Unie. De bijdrage geldt voor bedrijven met bovengemiddelde winsten in de sectoren ruwe olie, aardgas, kolen en raffinage van aardolie. Bedrijven met een winst voor de vennootschapsbelasting in 2022 die meer dan 20 procent hoger is dan de gemiddelde winst over de jaren 2018 tot en met 2021, worden voor dat deel extra belast. Het tarief is 33 procent. Bron: ABM Financial News

