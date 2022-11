UBS haalt Flow Traders van de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het advies voor Flow Traders verhoogd van Verkopen naar Neutraal, en het koersdoel van 19,75 naar 23,50 euro. De resultaten van Flow Traders in het derde kwartaal waren een flinke meevaller, aldus UBS. De omzet viel 40 procent hoger uit dan verwacht en de EBITDA zelfs 80 procent. Dat was vooral te danken aan de goede prestaties op de Europese obligatiemarkt. De marge, ofwel de revenue capture, kwam zo in Europa uit op 4,9 basispunten, "de hoogste sinds de eerste helft van 2020". Hoewel UBS meent dat het opwaarts potentieel beperkt is, geldt dit ook voor de onderkant, en vindt de bank de verhoudingen tussen risico en rendement momenteel in balans. Het aandeel Flow Traders handelt dinsdag op 24,38 euro. Bron: ABM Financial News

