Europese kunstmestfabrikanten herstarten productie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese fabrikanten van kunstmest herstarten hun productieprocessen, nadat de gasprijzen recent een scherpe daling lieten zien. Eén van de grootste in de Europese sector en ook wereldwijd, Yara, gaf aan dat het nu weer 65 procent van de productiecapaciteit benut, terwijl over het grootste deel van de tweede jaarhelft de productie was teruggebracht naar nipt meer dan een derde van de capaciteit. CRU International, een onderzoeksbureau op het gebied van grondstoffen, stelde dat de ontwikkeling bij Yara representatief is voor de Europese kunstmestsector. Momenteel draait de Europese kunstmestsector op ongeveer 63 procent van de totale capaciteit, tegen 37 procent begin oktober. De gasprijzen liet als gevolg van het tot nog toe relatief milde winterweer een scherpe daling zien van bijna 350 naar 125 euro per megawattuur. Dat is nog wel altijd hoger dan voor de oorlog in Oekraïne begon. De hoge gasprijzen vielen vooral voor makers van kunstmest lastig door te berekenen aan klanten, waardoor de producenten de productie stil legden. Bij die productie wordt nog een andere tegenwind ervaren: minder vraag. Ook de chemische sector en de staalindustrie merken dit. Bron: ABM Financial News

