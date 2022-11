Uber belooft smaakmaker te worden op hoger Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, en Uber is daarbij de smaakmaker.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening ruim een procent in het groen. De Nasdaq lijkt zelfs 1,4 procent te winnen.

"Op de aandelenmarkten, vooral in de VS, kan historisch gezien een positieve trend worden waargenomen op de eerste handelsdag van een nieuwe maand", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Ook vandaag, op de eerste handelsdag van november, lijken de aandelen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan in trek."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat er wat enthousiasme is over de coronaplannen van China. Het land stelt een ‘heropeningscomité’ samen om een strategie op te zetten voor een heropening van de economie na de coronapandemie. In maart volgend jaar moet de Chinese economie dan weer volledig open zijn, aldus Hewson.

Deze week zal voor de aandelenmarkten erg volatiel zijn, zo denkt Bouhmidi van IG. "De Fed-vergadering, het rapportageseizoen en de Amerikaanse arbeidsmarktgegevens zouden voor een achtbaanrit kunnen zorgen."

Ondanks de verliezen op maandag, wist Wall Street wel een winstgevende oktober in de boeken te zetten.

Beleggers blijven afwegen of een einde aan de agressieve renteverhogingen in zicht is.

De Dow Jones schreef afgelopen maand 14 procent bij, waardoor het voor de index de beste maand werd sinds 1976. De S&P 500 en techbeurs Nasdaq hielden de winsten afgelopen maand onder de 10 procent.

De snelle renteverhogingen van de Fed hielden de markten voor een groot deel van dit jaar in de greep, maar in oktober bleken beleggers ervan overtuigd dat de Fed het tempo van de renteverhogingen wil gaan terugschroeven. De centrale bank heeft de moeilijke taak om de inflatie onder controle te krijgen, zonder dat de economie scherp terugloopt. De Europese Centrale Bank stelde afgelopen week ook al dat het zich zorgen maakt dat meer renteverhogingen de economische groei zullen schaden.

De winsten in oktober kwamen ondanks een stijging van de obligatierentes, die eerder juist nog zorgden voor flinke koersdruk op de aandelenmarkten. Op maandag schoot de tienjaarsrente nog naar 4,074 procent. Eind september bedroeg de tienjaarsrente nog 3,802 procent.

"Dit patroon suggereert dat beleggers wel erg opportunistisch hebben gehandeld afgelopen maand", aldus strateeg Chris Senyek van Wolfe Research. "Er werd vooral gehandeld vanuit hoop en niet op basis van sterke fundamentals." Vanochtend liepen de rentes scherp terug tot 3,953 procent.

Deze week maken beleggers zich vooral op voor het rentebesluit van de Fed op woensdag. Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan, zouden de aandelenkoersen woensdag wel eens meer dan 10 procent kunnen stijgen als de Fed met een 'dovish' rentebesluit komt.

De Fed zou dan de beleidsrente nog wel met 75 basispunten verhogen, maar tevens hinten op een langzamer tempo van renteverhogingen in de komende maanden, zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. "Nu geloof ik best dat er dan opluchting in de markt zou zijn, maar 10 procent koersstijging op één dag lijkt me wat erg enthousiast. En als de Fed toch wat minder 'dovish' blijkt te zijn, zullen beleggers daar teleurstellend op reageren", aldus Wiersma, die evengoed wel degelijk een spektakel verwacht.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9935. Als de Fed aankondigt dat de komende stappen kleiner zullen zijn, kan de dollar zijn recente opmars staken, denkt UniCredit.

De olieprijzen stegen met ruim twee procent tot meer dan 88 dollar voor een vat WTI, waarmee het verlies op maandag vrijwel geheel werd weggewerkt. De olieprijs liep op maandag nog terug, na tegenvallende Chinese macrocijfers en een uitbreiding van de coronavirusmaatregelen in het land.

Vanwege het tijdsverschil tussen de VS en Europa, nadat in Europa dit weekend de klok werd verzet, opent Wall Street voor Europese handelaren een uur vroeger dan gebruikelijk.

Bedrijfsnieuws

NXP heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt, zo bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering in de VS. De omzet zal in het lopende vierde kwartaal vermoedelijk wel wat lager uitvallen dan in het derde kwartaal. Het aandeel lijkt dinsdag ruim een procent hoger te openen.

Uber lijkt 12 procent hoger te openen. De aangepaste EBITDA was afgelopen kwartaal hoger dan verwacht, en dat zal in het lopende vierde kwartaal ook het geval zijn volgens de taxi- en bezorgdienst.

Ook de farmaceuten Pfizer en Eli Lilly kwamen met cijfers. Voor Pfizer waren die aanleidingen om de outlook voor 2022 te verhogen, terwijl die door Eli Lilly juist werd verlaagd. Het aandeel Pfizer opent naar verwachting 3,9 procent hoger, terwijl Eli Lilly 3,1 procent inlevert.

Nabeurs opent AMD nog de boeken.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,7 procent tot 3.871,99 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.732,95 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 10.988,15 punten.