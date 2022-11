Aandeel Uber de hoogte in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft in het derde kwartaal een betere winstontwikkeling gerealiseerd dan verwacht, en voor het vierde kwartaal zijn de verwachtingen nog beter. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de taxi- en bezorgdienst. Afgelopen kwartaal boekte Uber een aangepaste EBITDA van 516 miljoen dollar, ruim meer dan 456 miljoen dollar waarop analisten geraadpleegd door FactSet rekenden. Op jaarbasis lag de EBITDA 508 miljoen dollar hoger. De omzet van Uber steeg met 72 procent op jaarbasis tot 8,3 miljard dollar. En in lokale valuta was de omzetgroei zelfs 81 procent. Wel leed Uber nog altijd verlies, maar met 1,2 miljard dollar was dit een stuk minder dan de 2,4 miljard dollar verlies in het derde kwartaal van 2021. De vrije kasstroom bedroeg netto 358 miljoen dollar. Outlook De aangepaste EBITDA komt volgens Uber in vierde kwartaal uit tussen de 600 en 630 miljoen dollar. Dat is beduidend meer dan de 568 miljoen dollar waarop analisten volgens FactSet rekenden. Het aandeel Uber stijgt dinsdag voorbeurs met 12,0 procent. Bron: ABM Financial News

