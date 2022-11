Eli Lilly verlaagt outlook nogmaals Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar de winstverwachtingen voor het hele boekjaar weer verder verlaagd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. Aangepast voor bijzondere posten zal de winst nu 7,70 tot 7,85 dollar bedragen tegen eerder 7,90 tot 8,05 dollar per aandeel bedragen, denkt Eli Lilly. Analisten gingen uit van 7,95 dollar. Het concern zei dinsdag verder voor 2022 een omzet te voorzien van 28,5 tot 29,0 miljard dollar. Eerder lag de prognose van het bedrijf uit Indianapolis op 28,8 tot 29,3 miljard dollar. Analisten gingen uit van 28,8 miljard dollar. Kwartaalresultaten Eli Lilly boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,4 miljard dollar in vergelijking met 1,1 miljard dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Exclusief eenmalige posten bedroeg de aangepaste winst 1,98 dollar per aandeel tegen 1,77 dollar per aandeel over het derde kwartaal van 2021, terwijl de markt rekende op 1,91 dollar per aandeel. De omzet steeg 2 procent tot 6,94 miljard dollar. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 6,89 miljard dollar. Het aandeel Eli Lilly daalde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

