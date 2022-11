Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van het rentebesluit in de Verenigde Staten van woensdagavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 1,4 procent op 417,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,2 procent naar 13.410,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,7 procent met een stand van 6.374,47 punten. De Britse FTSE steeg 1,4 procent naar 7.206,50 punten.

Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdagavond, de Bank of England een dag later en vrijdagmiddag op het banenrapport in de VS.

Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan, zouden de aandelenkoersen woensdag wel eens meer dan 10 procent kunnen stijgen als de Fed met een 'dovish' rentebesluit komt.

De Fed zou dan de beleidsrente woensdag nog wel met 75 basispunten verhogen, maar tevens hinten op een langzamer tempo van renteverhogingen in de komende maanden, zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. "Nu geloof ik best dat er dan opluchting in de markt zou zijn, maar 10 procent koersstijging op één dag lijkt me wat erg enthousiast. En als de Fed toch wat minder 'dovish' blijkt te zijn, zullen beleggers daar teleurstellend op reageren", aldus Wiersma, die evengoed wel degelijk een spektakel verwacht.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte bovendien op dat er wat enthousiasme is over de coronaplannen van China. Het land stelt een 'heropeningscomité' samen om een strategie op te zetten voor een heropening van de economie na de coronapandemie. In maart volgend jaar moet de Chinese economie dan weer volledig open zijn, aldus Hewson.

Olie werd dinsdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het groen op 88, dollar, terwijl voor een januari-future Brent 94, dollar werd betaald, een . van 1,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9939. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9914 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9980 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP heeft in het derde kwartaal de winst onder druk zien staan op kwartaalbasis, maar presteerde wel significant beter dan verwacht en gaat meer eigen aandelen inkopen. De koers van het aandeel BP noteerde X procent. Aandelen van sectorgenoten Shell en TotalEnergies deden het met koerswinsten van 1,7 en 2,2 procent een stuk beter.

In Parijs noteerden drie van de veertig hoofdaandelen een koersdaling van nog geen procent elk. In Frankfurt waren dit er zeven en waren de minnen ook wat forser, zoals bijvoorbeeld voor de koers van het aandeel Fresenius Medical Care, dat 2,7 procent moest prijsgeven.

Luxegiganten Kering en Hermes tekenden in Parijs voor de beste prestaties met winsten van 3,9 en 3,7 procent. In Duitsland eigen Zalando en Puma aan kop met plussen van 6,9 en 3,9 procent.

In Amsterdam was het aandeel Just Eat Takeaway een uitblinker met een koerswinst van 8,8 procent, gevolgd door die van Prosus met 8,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index maandag daalde 0,7 procent tot 3.871,99 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.732,95 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 10.988,15 punten.