Valuta: euro wacht af in drukke week

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag boven de 0,99 dollar in afwachting van, in eerste instantie, de inkoopdata in de VS, maar snel daarna de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector en uiteindelijk de renteverhoging door de Federal Reserve woensdagavond, ingeschat op 75 basispunten.

"Dat lijkt geen verrassing te gaan bevatten", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. Daarna komt de Bank of England donderdag met een rentebesluit en dat kan implicaties hebben voor de Britse munt, gezien de recente dynamiek op politiek vlak in het Verenigd Koninkrijk.

De Reserve Bank of Australia verhoogde vandaag de rente met 25 basispunten, voor de tweede achtereenvolgende keer. De Australische dollar liet daarop een redelijke plus zien.

In het Verenigd Koninkrijk werd een tweede meting van de inkoopmanagersindex voor de industrie over oktober bekend gemaakt en die duidde nog altijd op krimp, maar deze viel ten opzichte van de eerste meting mee.

In de Verenigde Staten komen vanmiddag de twee inkoopmanagersindices voor de industrie over oktober van ISM en S&P en de vacaturestand over september naar buiten.

De euro noteerde dinsdag 0,4 procent hoger op 0,9926 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8605 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,6 procent en noteerde op 1,01535 dollar. De Australische dollar steeg 0,7 procent naar 0,6437 Amerikaanse dollar.