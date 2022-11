Prosus en Just Eat schieten omhoog in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX met 1,0 procent tot 677,61 punten.

De koerswinsten werden evenwel wat geremd door verliezen bij techaandelen en zwaargewichten in de AEX, waaronder ASML, ASMI en Ayden.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Volgens analisten van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan, zouden de aandelenkoersen woensdag wel eens meer dan 10 procent kunnen stijgen als de Fed met een 'dovish' rentbesluit komt.

De Fed zou dan de beleidsrente woensdag nog wel met 75 basispunten verhogen, maar tevens hinten op een langzamer tempo van renteverhogingen in de komende maanden, zo stelde Wiersma. "Nu geloof ik best dat er dan opluchting in de markt zou zijn, maar 10 procent koersstijging op één dag lijkt me wat erg enthousiast. En als de Fed toch wat minder 'dovish' blijkt te zijn, zullen beleggers daar teleurstellend op reageren", aldus Wiersma, die evengoed wel degelijk een spektakel verwacht.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte bovendien op dat er wat enthousiasme is over de coronaplannen van China. Het land stelt een "heropeningscomité" samen om een strategie op te zetten voor een heropening van de economie na de coronapandemie. In maart volgend jaar moet de Chinese economie dan weer volledig open zijn, aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9929. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 3,961 procent.



De olieprijzen stegen met krap anderhalf procent tot bijna 88 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Prosus liefst 7,7 procent en Just Eat Takeaway.com 7,3 procent. Prosus en Naspers zijn niet in gesprek over een verkoop van alle aandelen Tencent, zo meldden beide partijen vanochtend na berichtgeving hierover in Aziatische media. Techaandelen, zoals Tencent en Alibaba, deden het vanochtend goed in Hongkong, vanwege zicht op een heropening van de economie.



Signify won 4,2 procent. Techaandelen ASML, ASMI, Adyen en Besi verloren juist tot 0,6 procent. DSM leverde 0,8 procent in, na een outlookverlaging bij de cijfers over het derde kwartaal. DSM verwacht voor dit jaar voor de voortgezette activiteiten een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA, terwijl eerder nog werd gemikt op een hoge enkelcijferige stijging.

In de AMX won Vopak 3,8 procent en CTP 3,1 procent. Air France-KLM droeg de rode lantaarn met een verlies van 1,5 procent.

Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 3,8 procent, terwijl Forfarmers liefst 12,8 procent inleverde na cijfers. Degroof Petercam verlaagde na de kwartaalupdate het advies voor het aandeel van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 5,40 naar 3,00 euro.