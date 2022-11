Beursblik: Heijmans handhaaft vermoedelijk outlook

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans zal de outlook voor heel het jaar handhaven. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar een kwartaalupdate van de bouwer op woensdag.

Eerder dit jaar liet ING zich nog terughoudend uit over de groeivooruitzichten van de Nederlandse nieuwbouwmarkt en de bank verlaagde toen de winstverwachtingen voor 2023, gezien de bouwsector laatcyclisch is. "Als gevolg verwachten we niet dat we in het derde kwartaal al zwakte zien. Heijmans kan [woensdag] wel opmerkingen maken dat [het aantal] aanbestedingen afneeemt, vooral in de huizenmarkt", aldus Hollestelle. Ook verwacht hij mogelijk opmerkingen over de bereidheid van klanten om te blijven investeren in toekomstige bouwprojecten.

De gestegen rentes en hoge inflatie hebben wel degelijk een impact op de marges die Heijmans boekt op projecten en als gevolg zullen veel potentiële klanten volgens ING meer tijd nodig hebben om het rendement op projecten te berekenen. "Dit leidt tot een lagere orderinstroom”, zo voorziet Hollestelle, "vooral vanuit private klanten." De publieke sector werkt namelijk vaak met vooraf bepaalde budgetten voor infrastructuur.

De solvabiliteitsratio van Heijmans blijft met circa 29 procent eind juni sterk, aldus ING, en de recente uitvoering van projecten is noemenswaardig. "We verwachten dan ook dat Heijmans winstgevend blijft in een mogelijke cyclische dip in Nederland in 2023", aldus Hollestelle. "De balans van Heijmans is over het algemeen zeer gezond en dat is geruststellend met de huidige macro-economische onzekerheden", zo stelde Hollestelle. Heijmans had volgens ING eind juni dit jaar 100 miljoen euro in kas, tegen 91 miljoen euro eind 2021.

ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 14,20 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 0,8 procent tot 10,34 euro.