Beursblik: omzetdaling verwacht bij Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het derde kwartaal de omzet zien dalen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de beursuitbater. De bedrijfsconsensus, ingezien door ABM Financial News, wijst op een omzet in het afgelopen kwartaal van 297 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder nog 375 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2021 bedroeg de omzet 351 miljoen euro. ING spreekt in een vooruitblik van minder gunstige marktomstandigheden in het afgelopen kwartaal. De omzet uit handel daalde op kwartaalbasis vermoedelijk van 129 miljoen naar 113 miljoen euro. Analisten rekenen verder op een daling van de aangepaste EBITDA naar 190 miljoen euro en een marge van 64,1 procent. Netto verdiende Euronext afgelopen kwartaal vermoedelijk 62 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.