Beursblik: Degroof Petercam haalt ForFarmers van kooplijst

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel ForFarmers verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 5,40 naar 3,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank na een handelsbericht van de producent van veevoer. Degroof Petercam zag de volumes over het derde kwartaal op jaarbasis met 7,2 procent dalen, waar het zelf vooraf rekende op een afname met 6,0 procent. Operationeel liepen de gerapporteerde resultaten nog veel meer uiteen. Het onderliggende operationeel resultaat (EBITDA) daalde op jaarbasis met 17,3 procent, terwijl Degroof Petercam juist rekening hield met een stijging van 20 tot 25 procent. Voor de tweede jaarhelft hielden analisten van Degroof rekening met een stijging van 18 procent. De bank zal de taxaties aanzienlijk verlagen. Voor 2022 gaat Degroof Petercam nu uit van een EBITDA van 75 miljoen euro, wat 15 procent minder is dan waarop eerder werd gerekend. Ook voor 2023 sluit de bank een verlaging van de ramingen niet uit, maar stelde daarbij wel dat het vermogen om vooruit te kijken bij ForFarmers gering is. Het aandeel ForFarmers noteerde dinsdag op een groen Damrak 12,8 procent lager op 2,40 euro. Bron: ABM Financial News

