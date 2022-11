Nederlandse industrie krimpt nog harder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in oktober verder gekrompen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie, kwam in oktober uit op 47,9 tegen 49,0 in september. "De vraag naar industriële producten neemt inmiddels sneller af dan bij het knappen van de internetzeepbel in 2001", ziet Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. Doordat de vraag naar industriële producten snel afneemt door de energiecrisis en onzekerheid over de economische vooruitzichten, verdwijnen tekorten aan materialen "als sneeuw voor de zon" en zijn ondernemers volgens Swart begonnen voorraden af te bouwen. De afname van de inkoopmanagersindex is volgens de econoom wel aan het vertragen, "wat erop duidt dat de bodem misschien spoedig bereikt is. Bovendien groeide in oktober nog altijd de werkgelegenheid in de industrie, een duidelijk teken van vertrouwen." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

