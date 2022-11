Winst BP overtreft verwachtingen flink Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het derde kwartaal de winst onder druk zien staan op kwartaalbasis, maar presteerde wel significant beter dan verwacht en gaat meer eigen aandelen inkopen. Dit kondigde de energiereus dinsdagochtend aan. De winst aangepast voor bijzondere posten kwam in het afgelopen kwartaal uit op 8,15 miljard dollar, tegen 8,45 miljard dollar een kwartaal eerder. Dit had onder meer te maken met zwakkere raffinagemarges en teruglopende resultaten uit de oliehandel, maar werd gecompenseerd door een betere gasmarkt en hogere resultaten bij de handelstak. De consensus, waar 29 analisten aan bijdroegen, mikte voor het derde kwartaal van dit jaar op een winst van 6,14 miljard dollar. Een jaar eerder werd nog een zogeheten replacement cost profit geboekt van 3,32 miljard dollar. BP wil 6,006 cent per aandeel uitkeren als dividend, gelijk aan het dividend een kwartaal eerder. Bovendien wil de energiereus voorafgaand aan de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal voor 2,5 miljard dollar aan eigen aandelen hebben ingekocht. BP bevestigde bovendien dat het 60 procent van de overtollige kasstroom dit jaar wil gebruiken voor het inkopen van eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

