Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Vastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Vastned verlaagd van 27,00 naar 23,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Na de cijfers over de afgelopen negen maanden, paste analist Kai Klose zijn taxaties aan en verwacht nu een direct resultaat per aandeel van 2,01 euro tegen een verwachting van 1,95 euro eerder. Vastned zelf rekent voor 2022 op 1,95 tot 2,05 euro per aandeel, maar zei ook te verwachten aan de bovenkant van deze bandbreedte uit te zullen komen. Voor dit jaar verwacht de analist verder een dividend per aandeel van 1,85 euro, terwijl eerder nog werd gemikt op 1,75 euro. "We zijn niet erg bezorgd over het feit dat de leegstandspercentages licht opliepen in het derde kwartaal, gezien Vastned per september een groter deel van de huren kon innen", aldus Klose, die per saldo sprak van stabiele resultaten in de afgelopen negen maanden. Vanwege het afschaffen van het FBI-regime voor Nederlandse vastgoedfondsen, blijft de toekomst voor Vastned evenwel onzeker. Berenberg houdt er nu rekening mee dat Vastned vanaf 2024 5 tot 10 procent aan belasting zal moeten betalen, waar het vastgoedfonds zelf ook op rekent. Dit zal een impact hebben op de kasstroom in 2024, zo waarschuwde Klose, die zijn taxaties daarom verlaagde van 2,29 naar 1,88 euro. Ook verwacht Berenberg dat Vastned minder overnames zal doen. "De toekomstige investeringsstrategie van Vastned kan veranderen", aldus de analist. Het aandeel Vastned sloot maandag op 20,55 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.