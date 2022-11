Hogere start AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 1,0 procent in het groen. Maandag lastte de AEX nog een rustpauze in, na de hectiek van vorige week met een stroom aan bedrijfscijfers. Na een twijfelende start koerste de index een half procent hoger naar 670,82 punten. Beleggers negeerden daarmee de recordinflatie in de eurozone van 10,7 procent in oktober. De kerninflatie bedroeg 5,0 procent. Wall Street deed maandag juist een stapje terug, na een koerssprong op vrijdag. Techbeurs Nasdaq sloot een procent lager, terwijl de Dow Jones index het verlies beperkte tot minder dan een procent. De maand oktober werd daarmee voor de Dow afgesloten met een stijging van 14 procent. Een dergelijke winst op maandbasis was sinds 1976 niet meer voorgekomen. De S&P en de Nasdaq stegen respectievelijk 8,0 procent en 3,9 procent. Vandaag start de Federal Reserve met vergaderen, hetgeen zal uitmonden in een rentebesluit morgenavond. De markt rekent op een verhoging met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Ook in december volgt een rentebesluit en de FedWatch Tool van CME geeft aan dat beleggers momenteel anticiperen op een verhoging van nog eens 50 basispunten in de feestmaand. Afgelopen week gaf de hoop op een minder agressief rentebeleid van de Fed de aandelenmarkten veel lucht. Analisten van zakenbank JPMorgan voorzien in een vooruitblik dat een verrassende stap van de centrale bank de markten in vuur en vlam kan zetten. Een stijging morgen van 'slechts' 50 basispunten, gecombineerd met signalen van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Fed voorlopige een te hoge inflatie tolereert, kan een historische rally inluiden van 10 tot 12 procent, aldus de zakenbank. Aan de andere kant van het spectrum ligt het scenario dat de Fed de rente met 100 basispunten verhoogt, terwijl Powell zich in zijn opmerkingen 'hawkish' uitlaat. Dit zou een daling voor de S&P van zes tot acht procent kunnen veroorzaken, denkt de bank. De Federal Reserve maakt zijn rentebesluit woensdagavond om 19:00 uur bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Jerome Powell een half uur later. Positief sentiment in Azië Vanochtend verhoogde de Reserve Bank of Australia de rente conform verwachting met 'slechts' 25 basispunten. Bij het vorige rentebesluit werd de markt nog overrompeld door een verhoging met 25 basispunten, waar op 50 basispunten werd gerekend, en de Australische dollar kreeg er toen flink van langs. Vanochtend zit de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar juist duidelijk in de lift. De ASX 200 index klimt daarnaast in Sydney 1,7 procent. De Hang Seng index in Hongkong wint vanochtend zelfs bijna vijf procent onder aanvoering van techaandelen. Tencent en Alibaba noteren respectievelijk 8,5 procent en 7,2 procent hoger. De maand oktober sloot de Hang Seng juist nog af met een verlies van meer dan 14 procent. Daardoor noteerde de index op een niveau dat voor het laatst gezien werd in 2009. De olie-future noteert vanochtend 1,4 procent hoger op 87,69 dollar per vat. Beleggers hebben vandaag onder meer aandacht voor de cijfers van Pfizer, AMD en Uber, terwijl op het macro-economische vlak inkoopmanagersindices voor de industrie op aandacht kunnen rekenen. Bedrijfsnieuws DSM behaalde in het derde kwartaal van 2022 meer omzet en een hogere EBITDA, maar verlaagde wel de outlook voor heel het jaar. ForFarmers zag in het derde kwartaal van 2022 het operationeel resultaat verder afnemen, omdat het bedrijf de hogere kosten niet afdoende kon doorberekenen aan klanten. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Shell van 31,50 naar 34,00 euro en handhaafde daarbij het koopadvies. IMCD neemt Shanghai Sanrise Industries & Development over. De financiële details van de transactie worden niet vermeld. Envipco ontving opnieuw een grote opdracht van een vooraanstaande retailer voor het leveren van 350 machines voor het innemen van statiegeldflessen in Schotland. CSC doet het overnamebod op Intertrust van 20 euro per aandeel gestand. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde maandag 0,7 procent tot 3.871,99 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.732,95 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 10.988,15 punten. Bron: ABM Financial News

