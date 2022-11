IMCD breidt positie persoonlijke verzorging in China uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD breidt met de overname van Sanrise zijn positie op de Chinese markt voor persoonlijke verzorging uit. Dit merkte analist David Kerstens van Jefferies dinsdag op, nadat de overname maandagavond bekend werd gemaakt. Jefferies verwacht dat de overname circa 2 procent zal bijdragen aan de winst per aandeel IMCD. Sanrise boekte in 2021 een omzet van 90 miljoen euro, wat een bijdrage van 2,6 procent betekent aan de omzet van IMCD. De financiële details van de transactie werden niet vermeld bij aankondiging van de deal op maandag. Wel liet IMCD los dat de transactie in twee tranches zal plaatsvinden, waarbij IMCD nu 70 procent van het aandelenkapitaal van Sanrise verwerft en de resterende 30 procent in 2025. Kerstens merkte op dat IMCD dit jaar al tien overnames deed, met een gezamenlijke omzet van 346 miljoen euro, goed voor een bijdrage van 10 procent aan de totale omzet van IMCD. Jefferies handhaafde het koopadvies op IMCD met een koersdoel van 175,00 euro. Het aandeel sloot maandag op 131,30 euro. Bron: ABM Financial News

