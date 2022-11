Berenberg verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Shell verhoogd van 31,50 naar 34,00 euro en handhaaft daarbij het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Henry Tarr. De kwartaalresultaten van Shell waren weinig verrassend, vond Tarr. Hij rekent op een sterker vierde kwartaal, als de raffinagemarges hoger zullen liggen terwijl LNG dan seizoensmatig een sterke periode kent. "Aanhoudende kapitaaldiscipline in combinatie met hogere grondstoffenprijzen wijzen op een aantrekkelijke vrije kasstroom", aldus Tarr. En dat biedt ruimte voor opnieuw omvangrijke inkoopprogramma's van eigen aandelen in 2023, nadat Shell dit jaar al voor 18 miljard eigen aandelen inkoopt, circa 10 procent van de uitstaande aandelen. Daarbij kondigde Shell vorige week ook nog eens een dividendverhoging van 15 procent aan, aldus Tarr. De analist verhoogde dinsdag zijn winsttaxaties met 5,5 procent voor 2022 en met 7,1 procent voor 2023. Het aandeel Shell sloot maandag op 27,97 euro. Bron: ABM Financial News

